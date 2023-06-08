08 Июня 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Законодательное собрание Иркутской области утвердило список членов Общественной палаты от регионального парламента

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области утвердили членов Общественной палаты региона. Соответствующее постановление было принято сегодня на сессии областного парламента, которая прошла под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, в состав Общественной палаты входят 63 человека, из них в соответствии с законом об Общественной палате и Регламентом Законодательного Собрания 21 кандидатуру утверждают депутаты, 21 – губернатор Иркутской области, еще 21 выбирают уже утвержденные члены Общественной палаты. Право на выдвижение кандидатур в Законодательном Собрании имеют постоянные комитеты и комиссии, а также фракции политических партий.

законодательное собрание иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Так, Законодательным Собранием членами Общественной палаты Иркутской области утверждены следующие кандидатуры:

1) Бабкина Тамара Антоновна – председатель Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

2) Баранова Ольга Владимировна – руководитель регионального штаба Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации Российские студенческие отряды»;

3) Батуев Зоригто Баирович – ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин»;

4) Бояркина Екатерина Васильевна - почетный член Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;

5) Вильман Татьяна Александровна – председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»;

6) Гущенко Светлана Юрьевна – президент ассоциации автотранспортных предприятий Иркутской области;

7) Ежова Ирина Всеволодовна – главный врач Иркутского городского перинатального центра, действительный член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), почетный член Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов;

8) Жубрин Игорь Владимирович – председатель комитета по развитию предпринимательства Иркутского регионального отделения «Опора России», предприниматель;

9) Капустенский Анатолий Павлович – полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД России;

10) Кондрашова Марина Александровна – председатель Совета Благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов»;

11) Костина Ксения Анатольевна – президент благотворительного фонда «Мы Вместе»;

12) Котоманов Владимир Михайлович – председатель общественного координационного Совета в области развития предпринимательства при администрации Ангарского городского округа;

13) Кузин Андрей Аркадьевич – предприниматель, член Иркутской региональной ассоциации общественных организаций «Байкальский Союз Боевых Искусств»;

14) Лысков Алексей Вячеславович – председатель регионального отделения ДОСААФ России по Иркутской области;

15) Малышкина Елена Анатольевна – специальный корреспондент государственной телевизионной и радиовещательной компании «Иркутск»;

16) Матвеев Павел Анатольевич – председатель Иркутской областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения;

17) Мингалеев Фарит Мирзагитович – муфтий Иркутской области и имам-хатыб Иркутской Соборной мечети;

18) Омелянчук Галина Николаевна – координатор межрегионального общественного благотворительного фонда «Единство»;

19) Прокопьев Николай Федорович – председатель Совета Иркутской региональной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Иркутской области»;

20) Снарский Сергей Афанасьевич – исполнительный директор ИРОО «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского»;

21) Суворова Нина Ивановна – председатель Иркутской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз сельских женщин».

Александр Ведерников поздравил членов Общественной палаты с назначением, а также пожелал успехов в работе и взаимодействии со всеми ветвями власти.

Теги: общественная палата, законодательное собрание иркутской области, александр ведерников


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