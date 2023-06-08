08 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским аграриям выделят субсидии на жилье

Аграрно-промышленные комплексы Среднего Урала получат от региона субсидии на жилье для своих сотрудников. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Сегодня на заседании правительства было принято постановление о компенсации сельхозпроизводителям затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников агропредприятия. Размер субсидии будет равен 50% от стоимости недвижимости, однако он не сможет превышать 2 млн рублей за один объект. При этом выдача денег предприятию осуществляется не раньше, чем через три года, после того как компания купила квартиру своему сотруднику.

Помимо этого, такая льгота предусматривает возможность выкупа жилья, предоставленного работодателем:

  • через 5 лет с даты заключения договора найма – за дом или квартиру придется отдать до 50% стоимости;
  • по истечении 10 лет – не более 10% стоимости;
  • по соглашению между работником и работодателем также возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение 5 или 10 лет.

В правительстве уверены, что новая мера поддержки станет еще одним стимулом для закрепления кадров в аграрной отрасли Свердловской области.

Теги: АПК, субсидия, жилье


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