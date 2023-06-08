В Челябинской области самыми востребованными профессиями стали арматурщик и врач-терапевт

В Челябинской области по итогам пяти месяцев 2023 года самыми востребованными профессиями являются арматурщик и врач-терапевт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются арматурщик (коэфициент востребованности 841), рабочий зеленого производства (203), оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок (69), вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров (69) и обработчик птицы (56).

Среди служащих отмечается "дефицит" среди врачей-терапевтов (130), врачей-педиатров (73), инженеров-программистов (73), инженер по подготовке производства (35,3) и др.

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (1), юристах (0,5) и экономистах (0,4).

"Резкий рост спроса на рабочие специальности возможно вызван ускорением темпов строительства, а также промышленного производства в результате решения задач по импортозамещению и выполнению существенно возросшего объема гособоронзаказа", - отметили в КСП.