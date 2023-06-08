"Укргидроэнерго" готовит проект строительства перемычки на Каховском водохранилище

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, на ее месте придется построить новую станцию, и на это уйдет не меньше пяти лет.

По данным "Укргидроэнерго", сейчас продолжается разрушение водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

"Укргидроэнерго" совместно с "Укрэнерго" для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", - говорится в сообщении компании.

Также совместно с проектным институтом Укргидропроект прорабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки. Но как этот план в условиях военного конфликта будет реализован – пока не понятно. До прорыва ГЭС станцию контролировала российская сторона.