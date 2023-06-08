Юрий Подоляка: ВСУ ночью бросили огромные силы на прорыв фронта, но наши солдаты не дрогнули

Этой ночью на Запорожском и Донецком направлении российские военные явили пример воинской доблести и героизма. Возможно, она станет началом одного из самых грандиозных сражений, в котором наши солдаты показали себя героями. Об этом заявил обозреватель Юрий Подоляка.

Ночью украинские войска огромными силами попытались прорваться на Запорожском направлении. Были задействованы беспилотники и системы Himars.

"Они наносили удары по нашим окопам, чтобы уничтожить наших защитников прямо в собственных блиндажах. Волны противника с часу ночи до четырех утра шли с очевидным намерением прорвать первую линию обороны наших войск южнее Орехова. Но все это им не помогало. Бронированные машины рвались на минах, их косила артиллерия, добивала авиация. А еще наша пехота не дрогнула", - рассказал Подоляка.

Это было полной неожиданностью для украинского командования. Впервые за полтора года их СМИ молчат, в них нет никакого "контрнаступу". Впервые боевики уже трое суток пытаются наступать, но это не сопровождается абсолютно никакой информационной поддержкой.

"У них полнейший шок. Они не понимают, что происходит и что делать. Они-то рассчитывали, что русские побегут. Они настраивали так своих солдат, что стоит только хорошо ударить - и русская армия побежит. Но получилось наоборот. Противник смог взять только несколько передовых позиций ценой огромных потерь - за ночь наши войска "набили" не менее нескольких сотен человек, десятки единиц бронетехники остались догорать на полях Запорожья. И все это безрезультатно", - подчеркнул обозреватель.

При этом по итогу атак противник потерял кого-то очень важного, и чтобы его только вытащить с поля боя, он предпринял несколько "заходов" и положил несколько десятков человек личного состава.

Как сообщает военкор Александр Сладков, украинское командование лишено чувства сбережения людей. Они пачками ночью бросали солдат под Ореховым под наши пулеметы. Военкор Андрей Руденко передает то же самое: очень много украинских военных легло на минных полях. Командиры их просто гнали вперед, не подготовив как следует проходы.

"Говорят, картина жуткая, у противника много тяжело раненых просто валяются на поле боя", -.сообщает Руденко.

Подоляка добавил, что под Новодонецким (ДНР) боевики тоже не могут прорваться. Здесь чудеса героизма показывают бойцы из полицейского спецназа ДНР (ОБТФ "Каскад"). Знаменательно, что они покрыли себя славой именно под Новодонецким. Они не бросили своих позиций, сдержали натиск врага, вынудив его отступить и полностью сорвав план наступления ВСУ на этом направлении.

Также противник предпринял наступление и под Артемовском. Сражение было менее грандиозным, чем на юге, но напористость противника и желание прорваться в районе Берховки было не меньшим, чем под Ореховым. Однако тульские ВДВшники отбили все атаки врага, который понес большие потери.

Наши нынешние солдаты показали, что они достойны той славы, которые снискали наши деды и прадеды.

"Сегодняшняя ночь - это ночь нашей воинской славы. Те ребята, которые принимали участие в отражении атак противника: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, штабисты, тыловики, которые постоянно подвозят к линии боевого соприкосновения снаряжение и боеприпасы, - все они герои. Это их победа", - заключил Подоляка.

Судя по радиоперехватам, сегодня противник снова предпримет попытку прорвать нашу оборону. Ближайшие дни определят очень многое, уверен Подоляка.

"Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации", - считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Сладков пишет, что силы у боевиков есть и они готовы идти вперед.

"Но тут вот какая закавыка. Им же сказали: чуть надавите - и русские побегут. А русские не побежали и не отошли. Линия фронта, как стояла, так и стоит. Украинским солдатам сложнее принять сигнал к атаке, с осознанием того, что впереди мины, неприступные окопы, и солдаты, которые отступать вообще не собираются", - написал он.