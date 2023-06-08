08 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Некоторые уральские пенсионеры в июне получат выплаты раньше обычного

"Почта России" уточнила график выдачи пенсий жителям Свердловской области в июне.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, пенсионеры из Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Каменска-Уральского и Красноуфимска, чья дата выплат приходится на 12-е число, получат пенсии в этот день. На этих территориях почтальоны будут работать в День России.

А пенсионерам из остальных городов Среднего Урала, которые традиционно получают пенсии 11-го и 12-го числа, деньги придут даже раньше – 9 и 10 июня соответственно. О дате вручения их проинформируют дополнительно.

12 июня кассы отделений почтовой связи работать не будут. Доставлять июньские пенсии и пособия в Свердловской области будут с 3-е по 24-е число.

Напомним, что новый порядок доставки выплат действует в России с 1 мая этого года.

Теги: пенсии, выплаты, график


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