Пушилин считает, что нужно освобождать всю территорию Украины

Украинские войска необходимо отодвинуть, как минимум, на 500 километров от административных границ новых регионов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В интервью РИА Новости он пояснил, что освобождения четырех новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, потому что обстрелы со стороны Киева в таком случае продолжатся.

Пушилин считает, что новый рубеж мог бы пройти по Днепру, но в дальнейшем необходимо "освобождать всю территорию Украины".

"Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций - какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, - ситуация не закончится", - заключил врио главы ДНР.

В апреле президент РФ Владимир Путин пообещал врио главы ДНР Денису Пушилину "отодвинуть" украинские силы на такое расстояние от Донецка, чтобы город не мог подвергнуться обстрелам. Пушилин отмечал, что обстрелы уже уменьшились примерно в два раза, но это связано с усилением ПВО. Однако атаки ВСУ на жилые районы города до сих пор продолжаются.