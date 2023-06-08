В России переплаты невысыпающимся сотрудникам оценили в 3,5 трлн в год

Работодатели и эксперты оценили "переплаты за неэффективность" невыспавшихся сотрудников в 3,5 трлн руб. в год по всей России, не высыпается при этом половина трудоспособного населения. Уменьшение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. О недостатке сна заявили 48% респондентов, показало исследование Аналитического центра НАФИ. Сумма этой якобы "переплаты" оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц больше, чем в 2019 г., уточняет РБК.

В то же время своей зарплатой недовольна половина россиян, даже по сильно "причесанным" данным Росстата эта доля составляет 50,6%. А по опросам Superjob, гражданам "для счастья" нужно зарабатывать примерно по 178 тыс. руб. в месяц, что сильно выше, чем средний официальный заработок в стране. Чаще остальных довольны оплатой своего труда руководители организаций и органов власти (69,7%), а также специалисты высшего уровня квалификации (58,1%).

Также мы сообщали о том, что недавно некая "ассоциация по развитию бизнес-патриотизма" "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову и предложила ввести шестидневую рабочую неделю в России. При этом, по исследованиям 2019 года, две трети россиян, 64%, регулярно трудятся вечером, ночью или в выходные и по этому показателю наша страна занимает одну из лидирующих позиций в Европе. Еще одно исследование 2023 года свидетельствовало, что 40% работников в России трудятся больше 40-часовой нормы в неделю, и нередко труд сверх нормы не компенсируется работодателями.