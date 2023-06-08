"Прямая линия с Владимиром Путиным" летом не состоится - СМИ

Традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным" вряд ли состоится этим летом. Скорее всего, она пройдет в ноябре-декабре, но это тоже не точно. Кремль о планах по общению президента с народом молчит.

Источники "Коммерсанта" говорят, что пару недель назад стало понятно: сейчас проводить "Прямую линию" было бы очень сложно из-за ситуации в зоне СВО.

В администрации президента предпочли дождаться определенности с ситуацией на фронте. При этом "Прямую линию" хотят провести до объявления о старте президентской выборной кампании.

В середине апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: "Ожидаем, что ["Прямая линия"] состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать".