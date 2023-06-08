Депутаты Тюменской облдумы утвердили дату выборов губернатора

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании утвердили дату выборов губернатора. Они пройдут 10 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение парламентарии приняли единогласно. Напомним, ранее о выдвижении на второй срок полномочий заявил губернатор Александр Моор. Его кандидатура была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Оппозиция пока официально не объявила своих кандидатов.

Отметим, что Тюменская область — сложносоставной субъект Российской Федерации, в который входят два автономных округа: Югра и Ямал. Именно поэтому северяне тоже участвуют в выборах. При этом все три региона являются самостоятельными и равноправными.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в своем telegram-канале пригласил избирателей принять участие в выборах главы региона.

"Дорогие избиратели! Не упустите возможность проявить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие региона! Обязательно приходите на избирательные участки 10 сентября 2023 года, мы ждем каждого из вас!", - заявил он.

Также на заседании регионального парламента рассмотрят кандидатуру Олега Датских на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Ранее его кандидатуру согласовала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.