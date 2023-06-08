08 Июня 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Ресторан роллов, где сальмонеллез подхватили 22 екатеринбуржца, оплатит их лечение

Екатеринбургский филиал ресторана японской кухни "Ебидоеби" компенсирует расходы на лечение своим клиентам, заразившимся сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ресторане также объяснили, каким образом екатеринбуржцы могли отравиться. Как оказалось, каждый из ресторанов франшизы должен самостоятельно заказывать продукты у регламентированных поставщиков, однако владелец точки на Уктусе нашел нового партнера, который и продал ему некачественную продукцию.

"Франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он не будет продолжать с ним сотрудничество — и вернется к нашему проверенному перечню",— заявили в пресс-службе.

Напомним, изначально речь шла о 13 зараженных, однако позднее их количество выросло до 22. После этого на массовое отравление жителей уральской столицы обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: роллы, суши, ебидоеби, отравление


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Ранее 07.06.2023 07:45 Мск Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением роллами в Екатеринбурге
Ранее 06.06.2023 15:31 Мск Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге выросло до 22 человек
Ранее 06.06.2023 08:31 Мск "Ебидоеби" на Уктусе временно закрыли из-за заражения 13 человек сальмонеллезом 

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