Ресторан роллов, где сальмонеллез подхватили 22 екатеринбуржца, оплатит их лечение

Екатеринбургский филиал ресторана японской кухни "Ебидоеби" компенсирует расходы на лечение своим клиентам, заразившимся сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ресторане также объяснили, каким образом екатеринбуржцы могли отравиться. Как оказалось, каждый из ресторанов франшизы должен самостоятельно заказывать продукты у регламентированных поставщиков, однако владелец точки на Уктусе нашел нового партнера, который и продал ему некачественную продукцию.

"Франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он не будет продолжать с ним сотрудничество — и вернется к нашему проверенному перечню",— заявили в пресс-службе.

Напомним, изначально речь шла о 13 зараженных, однако позднее их количество выросло до 22. После этого на массовое отравление жителей уральской столицы обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.