В ДНР задержали шпиона украинской разведки, собиравшего данные о сотрудниках ФСБ

Сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона службы внешней разведки Украины.

По данным спецслужбы, агент СВР Украины прибыл на территорию республики в апреле для сбора информации о сотрудниках ФСБ "для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов".

Задержанный также передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижения ВС России, сообщили в ФСБ.

Отмечается, что с 2018 года он оказывал содействия украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения, пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Приморья, который подозревается в шпионской деятельности в пользу Украины. Мужчина получал задания на сбор секретных данных от Главного управления разведки Минобороны Украины. Приморец собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона и передавал их украинской стороне.