Суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-юриста МУГИСО

Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение по одному из фигурантов громкого "дела МУГИСО". Материалы вернули в прокуратуру.

Речь идет о бывшем главе отдела правового обеспечения "Распорядительной дирекции МУГИСО" Максиме Титове. Напомним, экс-юрист обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в составе группы лиц в особо крупном размере". Титов был признан виновным, ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор был вынесен 25 августа прошлого года, а 6 сентября решение вступило в силу.

Однако затем кассационный суд отменил приговор и направил дело в районный суд на новое рассмотрение. На этой неделе было принято решение. Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского райсуда, дело возвращено прокурору.

"Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований Кодекса", - говорится в картотеке.

Напомним, ранее подследственный экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков был мобилизован на специальную военную операцию. Суд признал мобилизацию законной.