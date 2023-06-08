Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций UEFA

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций UEFA сезона 2022/2023.

В финале лондонский футбольный переиграл итальянскую "Фиорентину". Матч в Праге завершился со счётом 2:1. В составе англичан забили Саид Бенрама (62-я минута, пенальти) и Джаррод Боуэн (90). У "фиалок" отличился Джакомо Бонавентура (67).

Победа обеспечила "Вест Хэму", занявшему по итогам чемпионата Англии 14-е место в таблице, участие в сезоне-2023/24 в групповом турнире Лиги Европы UEFA.

"Вест Хэм" завоевал второй еврокубок в своей истории и первый с 1965 года (Кубок обладателей кубков).