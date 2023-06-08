Экс-глава Красноярского края Усс стал сенатором

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором Совета Федерации.

Решение об этом приняли депутаты краевого заксобрания, уточняет "Ъ". По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Усса поддержали 39 из 44 присутствовавших на сессии.

Напомним, Усс подал в отставку 20 апреля, он заявил, что президент предложил ему работу "на федеральном уровне". Примечательно, что до этого Усс намекал, что не против продолжить работу в качестве губернатора и баллотироваться на новый срок. Позже в красноярском региональном парламенте фракция "Единая Россия", обладающая большинством, выдвинула Усса на должность члена Совета Федерации. 25 мая избирком передал Уссу мандат депутата краевого Заксобрания, что открывало ему прямой путь в верхнюю палату российского парламента.