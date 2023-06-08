Экс-глава Красноярского края Усс стал сенатором

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Политика Сибирский ФО Москва
Фото: kremlin.ru

Экс-глава Красноярского края Усс стал сенатором

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором Совета Федерации.

Решение об этом приняли депутаты краевого заксобрания, уточняет "Ъ". По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Усса поддержали 39 из 44 присутствовавших на сессии.

Напомним, Усс подал в отставку 20 апреля, он заявил, что президент предложил ему работу "на федеральном уровне". Примечательно, что до этого Усс намекал, что не против продолжить работу в качестве губернатора и баллотироваться на новый срок. Позже в красноярском региональном парламенте фракция "Единая Россия", обладающая большинством, выдвинула Усса на должность члена Совета Федерации. 25 мая избирком передал Уссу мандат депутата краевого Заксобрания, что открывало ему прямой путь в верхнюю палату российского парламента.

Теги: Александр Усс, сенатор, Совет Федерации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2023 11:01 Мск "Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Усса в сенаторы
Ранее 24.05.2023 10:46 Мск Красноярский сенатор Семенов освободил место в СовФеде для Александра Усса
Ранее 24.04.2023 01:01 Мск Александр Усс станет членом Совета Федерации
Ранее 20.04.2023 14:17 Мск СМИ: Губернатор Красноярского края Усс в ближайшее время уйдет в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети