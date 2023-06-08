08 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Огнеборцы ликвидировали 19 из 27 лесных пожаров. Но их площадь растет

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области постепенно налаживается, несмотря на то, что за сутки площадь горения увеличилась почти на 100 га. За последние 24 часа огнеборцы ликвидировали 19 пожаров на общей площади в 1 тыс. 11 га. Сейчас в регионе продолжает действовать 8 лесных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га, 7 из которых на площади более 3 тыс. га уже локализованы.

Потушить огонь удалось:

  • в Сосьвинском городском округе на площади более 700 га;
  • в Тугулымском городском округе на площади 129 га;
  • в городском округе Сухой Лог на площади 20 га;
  • в Березовском городском округе на площади более 7 га;
  • в Горноуральском городском округе на площади 6 га.

Локализованы и не распространяются возгорания:

  • в Гаринском городском округе на площади 2100 га;
  • в Камышловском муниципальном районе на площади 780 га;
  • в Пышминском городском округе на площади 129 га;
  • в Махневском муниципальном образовании на площади 80 га;
  • в городском округе Первоуральск на площади 4 га;
  • в Тугулымском городском округе на площади 1 га.

К тушению лесных пожаров в Свердловской области привлечено более 600 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

Теги: лес, пожар


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