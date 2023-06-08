Огнеборцы ликвидировали 19 из 27 лесных пожаров. Но их площадь растет

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области постепенно налаживается, несмотря на то, что за сутки площадь горения увеличилась почти на 100 га. За последние 24 часа огнеборцы ликвидировали 19 пожаров на общей площади в 1 тыс. 11 га. Сейчас в регионе продолжает действовать 8 лесных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га, 7 из которых на площади более 3 тыс. га уже локализованы.