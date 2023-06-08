Рогов сообщил о наступлении танковой группы ВСУ на участке в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления.

По его данным, идет "бой высокой интенсивности" между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Рогов добавил, что украинские военные непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

"В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

5 июня стало известно, что ВСУ впервые применили в бою в Донбассе танки Leopard, об этом заявил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский. "Леопарды" были брошены в бой под Новодонецком.

Минобороны РФ сообщило, что на южно-донецком направлении уничтожены 28 танков, в том числе восемь переданных Киеву Leopard.