08 Июня 2023
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Экономика
Фото: пресс-служба ОАК

ОАК показала обновленный Ил-96

Объединенная авиастроительная корпорация показала, как будет выглядеть обновленный Ил-96, который компания собирается поставлять российским перевозчикам в рамках программы импортозамещения.

Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полёту. Самолёт окрашен в новую ливрею в фирменном стиле ОАК.

Ил-96 ОАК(2023)|Фото: пресс-служба ОАК

На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие.

Также в компании отмечают, что самолет теперь имеет удлиненный фюзеляж, что делает его "более вместительным и привлекательным для эксплуатантов".

Ил-96 ОАК(2023)|Фото: пресс-служба ОАК

Об Ил-96 вспомнили после ввода западных санкций. Ранее – в условиях "свободного рынка" – авиакомпании отказались от использования этого самолета как "экономически невыгодного".

Между тем, Ил-96 считается самым надежным в мире и входит в парк летного отряда "Россия" — предприятия, обеспечивающего перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, включая президента.

Ил-96 ОАК(2023)|Фото: пресс-служба ОАК

Напомним, восемь лет назад корреспондент Накануне.RU спрашивал Владимира Путина на его пресс-конференции о том, как он относится к идее возрождения серийного производства Ил-96 и не считает ли, что ставка только на иностранные самолеты была ошибочной. Глава государства тогда ответил, что для этого нужно развивать собственное двигателестроение.

Теги: ил-96, оак, модернизация


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