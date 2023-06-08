ОАК показала обновленный Ил-96

Объединенная авиастроительная корпорация показала, как будет выглядеть обновленный Ил-96, который компания собирается поставлять российским перевозчикам в рамках программы импортозамещения.

Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полёту. Самолёт окрашен в новую ливрею в фирменном стиле ОАК.

На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие.

Также в компании отмечают, что самолет теперь имеет удлиненный фюзеляж, что делает его "более вместительным и привлекательным для эксплуатантов".

Об Ил-96 вспомнили после ввода западных санкций. Ранее – в условиях "свободного рынка" – авиакомпании отказались от использования этого самолета как "экономически невыгодного".

Между тем, Ил-96 считается самым надежным в мире и входит в парк летного отряда "Россия" — предприятия, обеспечивающего перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, включая президента.

Напомним, восемь лет назад корреспондент Накануне.RU спрашивал Владимира Путина на его пресс-конференции о том, как он относится к идее возрождения серийного производства Ил-96 и не считает ли, что ставка только на иностранные самолеты была ошибочной. Глава государства тогда ответил, что для этого нужно развивать собственное двигателестроение.