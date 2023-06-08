Месси объявил о переходе в клуб Бекхэма в США

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси объявил о переходе в новый клуб.

Именитый аргентинец подпишет контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Один из владельцев клуба экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

В интервью Месси отметил, что если ему не удастся перейти в "Барселону", то он покинет европейский футбол.

Напомним, что последним клубом Месси был "ПСЖ". 35-летний футболист покинул команду из Парижа на правах свободного агента.