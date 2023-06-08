В Екатеринбурге ночью сгорели 15 электросамокатов

Минувшей ночью в Екатеринбурге массово горели электросамокаты.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сначала во втором часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Шевченко. На площади в 2 квадратных метра огнем оказались повреждены аккумуляторы и колеса восьми электросамокатов. Прибывшие специалисты потушили возгорание за три минуты.

Затем примерно через час поступило новое сообщение: пожар на улице Карла Маркса. На этот раз от огня пострадали семь электросамокатов. В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Причины возгораний в обоих случаях сейчас выясняются.