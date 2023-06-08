08 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили уменьшить срок отключения горячей воды

Срок отключения горячей воды в летний период необходимо уменьшить до трех дней.

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. В нем содержится просьба уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

"На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней... Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе", - заявил парламентарий.

Он предложил уже этим летом обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня. Начать предложено с Москвы, так как этот город "самый богатый" в стране "с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры". Чернышов считает, что в дальнейшем необходимо распространить эту практику на все регионы, сообщает РИА "Новости".

Теги: вода, Госдума, Минстрой


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