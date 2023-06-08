08 Июня 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Стало известно, когда пройдет отбор космонавтов для полетов на РОС

Отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах.

Как сообщает Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, также в полетах на РОС примут участие действующие космонавты Роскосмоса. В настоящее время осуществляется эскизное проектирование станции. Как ожидается, работы завершатся летом текущего года, сообщает ТАСС.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует показать на авиасалоне "МАКС-2023" макет базового модуля Российской орбитальной станции (РОС) с его внутренним устройством.

Напомним, научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет запущен в 2027 году.

Теги: космос, космонавты, РОС


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