Чукотка может ограничить вывоз икры в багаже

Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека.

Кабмин России поддержал проект закона, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления, следует из официального отзыва российского правительства. Меры затронут непромышленное изготовление, то есть продажи икры лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

Инициативу поддерживают в "Единой России". Однако в партии отмечают, что мера запоздала. Как говорят эксперты, ограничения будут еще более эффективны вместе с введением маркировки на икру, сообщают "Известия".