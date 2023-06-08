Депутат Затулин повторил тезисы о спецоперации

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Депутат Затулин повторил тезисы о спецоперации

Депутат Госдумы России Константин Затулин ("Единая Россия") вновь повторил тезисы своего выступления о проведении специальной военной операции.

Он заявил, что в последние дни "меня бесконечно предупреждают, что я что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты". "Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия", – сказал парламентарий. Он уточнил, что цели спецоперации долгосрочные.

"На этом этапе, очевидно, нам нужен и проект для той самой оставшейся Украины, которая может остаться по итогам этого конфликта. После заморозки этого конфликта. Потому что с этим тоже надо работать", – указал Затулин. "Что касается остановки военных действий, она будет рано или поздно, конечно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", – считает он. По его словам, надо продвинуться до приднестровской границы.

Ранее стало известно, что в "Единой России" проводят консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. 1 июня он, выступая на форуме под названием "Какая Украина нам нужна?", заявил, что сейчас РФ находится в сложной ситуации, когда требуется "перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы".

Теги: Госдума, спецоперация, Затулин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2023 02:03 Мск "Единая Россия" ведет консультации в связи с высказываниями Затулина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети