Депутат Затулин повторил тезисы о спецоперации

Депутат Госдумы России Константин Затулин ("Единая Россия") вновь повторил тезисы своего выступления о проведении специальной военной операции.

Он заявил, что в последние дни "меня бесконечно предупреждают, что я что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты". "Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия", – сказал парламентарий. Он уточнил, что цели спецоперации долгосрочные.

"На этом этапе, очевидно, нам нужен и проект для той самой оставшейся Украины, которая может остаться по итогам этого конфликта. После заморозки этого конфликта. Потому что с этим тоже надо работать", – указал Затулин. "Что касается остановки военных действий, она будет рано или поздно, конечно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", – считает он. По его словам, надо продвинуться до приднестровской границы.

Ранее стало известно, что в "Единой России" проводят консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. 1 июня он, выступая на форуме под названием "Какая Украина нам нужна?", заявил, что сейчас РФ находится в сложной ситуации, когда требуется "перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы".