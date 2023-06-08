08 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Исследование: недосып ощущают 48% россиян четыре дня в неделю

В России сотрудники компаний не высыпаются и становятся менее эффективными.

В результате в эти дни работодатель им переплачивает. Как показало исследование НАФИ, недосып ощущают 48% граждан четыре дня в неделю. Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн руб. в год по всей стране. Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, сообщает НАФИ. Сумма оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц больше, чем в 2019 году.

Каждый третий недосыпающий россиянин сообщил, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51-75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным. Больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (59%). Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

Гражданам мешает высыпаться вечерний досуг (43%), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%), сообщает РБК.

Теги: россияне, соцопрос, сон


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