В РСПП хотят восстановления проверок для производителей алкоголя, нарушающих закон

Строгое наказание, в том числе восстановление проверок бизнеса, должно применяться к производителям алкоголя, которые нарушают закон.

Как сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, есть нарушения закона по нескольким направлениям. По его словам, речь идет об использовании не тех ингредиентов: вместо этилового спирта -метанол. Кроме того он указал на неправильное использование бренда: сидр никогда не делается с добавлением спирта. По словам Шохина, это продукт естественного брожения яблочного сока, который в Нормандии когда-то придумали.

"Надо вообще-то строго наказывать, чтобы другим не повадно было", - заявил Шохин. Он добавил, что в случае последнего массового отравления, отсутствовали документы, в том числе подтверждающие качество продукции.

Тем временем, Минздрав РФ сообщил, что суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, 30 из них скончались.