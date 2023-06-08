08 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Аскона" проводит внутреннюю проверку после утечки данных клиентов

Группа компаний "Аскона" проводит внутреннюю проверку по факту сообщения об утечке данных клиентов.

"На сегодняшний день мы проводим внутреннюю проверку данного инцидента. Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось об утечке около 2 млн записей клиентов "Асконы". Актуальность данных в файлах охватывает период с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал к осторожности с идеей минимизировать штрафы компаниям за утечки персональных данных, если те компенсирует ущерб большинству пострадавших.

Теги: персональные данные, утечка, Аскона


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