08 Июня 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Алексеенко: Скорость течения Днепра выросла в десять раз

Скорость течения Днепра после разрушения платины Каховской ГЭС выросла в десять раз.

Как сообщил в Telegram глава правительства региона Андрей Алексеенко, принято решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства, которые на месте будут координировать необходимые задачи.

Алексеенко отметил, что работа ведется круглосуточно, а "помощь должна прийти к каждому".

Как сообщалось ранее, 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС.

Теги: Днемр, ГЭС


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