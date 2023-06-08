Росстат: уровень бедности в России снизился до 13,5 процента

Численность россиян с доходами ниже границы бедности в первом квартале текущего года составила 19,6 млн человек, или 13,5%.

Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 тыс. 329 руб. В первом квартале 2023 года это - 14 тыс. 26 руб. (рост на 23,81% к четвертому кварталу 2020 года).

По сравнению с первым кварталом 2022 года доля малоимущих граждан сократилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек. По данным ведомства, на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, рост заработных плат, пенсий и прочих видов доходов.

По данным Росстата, в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 млн граждан, что составляет 9,8% населения.