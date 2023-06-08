Зеленский: У Киева нет доказательств причастности Москвы к подрыву Каховской ГЭС

У Киева нет доказательств причастности Москвы к атаке на Каховскую ГЭС, сообщил Bild украинский лидер Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", — заявил он. По словам президента, к этому нужно привлечь международных экспертов.

Как отметил Зеленский, подрыв Каховской ГЭС произошел "только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион".

Как сообщалось ранее, 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС.