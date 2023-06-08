08 Июня 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Зеленский: У Киева нет доказательств причастности Москвы к подрыву Каховской ГЭС

У Киева нет доказательств причастности Москвы к атаке на Каховскую ГЭС, сообщил Bild украинский лидер Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", — заявил он. По словам президента, к этому нужно привлечь международных экспертов.

Как отметил Зеленский, подрыв Каховской ГЭС произошел "только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион".

Как сообщалось ранее, 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС.

Теги: Зеленский, Каховская ГЭС


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