Киберугрозы и импортозамещение обсудили мировые эксперты на IT-Форуме в Югре

Масштабное событие в IT-индустрии - XIV международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС стартовал в Ханты-Мансийске 6 июня. Как и годом ранее участие в нем, в том числе, с использованием цифровых технологий, приняли представители 45 стран, а также 75 российских регионов. В двухдневной программе IT-Форума свыше 50 мероприятий – стратегические сессии, тематические круглые столы и панельные дискуссии, организованные совместно с федеральными министерствами и ведомствами.

Выступая с приветственным словом перед участниками форума, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что минувший год обострил ряд тем.

"Это, в первую очередь, информационная безопасность, технологическое равноправие, свобода рыночных отношений, многополярность позиций и экономических моделей, выведение во главу угла принципа взаимодействия, диалога, а не односторонних правил. Доверие – ключевой принцип, на основе которого мы выстраиваем международное гуманитарное сотрудничество", - сказала глава региона.

Вопросы, обозначенные главой региона, подробно рассматривались в рамках деловой программы IT-форума, которая была расширена в этом году и разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам глобальной и российской цифровой трансформации, технологического суверенитета и кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала.



Открыло IT-форум пленарное заседание "Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы". Участники пленарного заседания обсудили развитие технологической независимости стран, механизмы защиты от одностороннего монопольного влияния, международное взаимодействие для обеспечения информационной безопасности.

"До того, как прийти на госслужбу, я работал в европейских и американских компаниях с самыми разными людьми различных культур. Всех объединяло то, что языки программирования одинаковы во всем мире – язык технологий един. Это делает мир действительно многополярным. Люди, которые занимаются технологиями, как правило далеки от политики, они склонны взаимодействовать друг с другом. В каждой стране есть что-то интересное, чему нужно учиться. Это очень важно", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев.

Также представители разных стран поделились своим опытом в развитии цифровизации.

Среди гостей были те, кто только-только начал делать шаги в этом направлении. Например, впервые участие в IT-форуме приняли участники из Демократической Республики Конго. Делегат республики Катимба Венсеслас Куквабанту сообщил, что его республика пытается выстроить определенные правила применения цифровых технологий.

"С тех пор как наш президент вступил в свою должность, он сделал цифровизацию одним из основных элементов социального развития и создал в 2021 году министерство цифровизации. Раньше у нас его не было. Министерство сразу принялось решать важные вопросы, в первую очередь, воспитания кадров, которые могли бы работать в этой отрасли. В марте был принят кодекс использования информационных технологий, мы разработали маршрутный лист из 52 пунктов, который распространяется на несколько сфер: здравоохранение, образование, финансовую сферу, кибербезопасность, искусственный интеллект, который тоже важен в современную эпоху", - сообщил он, отметив, что надеется, что сотрудничество с другими странами позволит государству догнать страны с развитыми информационными технологиями, и что видит, что Россия открыта в этом вопросе.

В условиях санкций, DDoS-атак, публикации дипфейков - не удивительно, что довольно-таки большой блок форума был посвящен вопросам цифровой безопасности.

Специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских на пленарной сессии "Цифровая безопасность. Новые угрозы. необходимость сотрудничества" отметил, что "киберобстановка в мире сейчас не просто опасна, она взрывоопасна". Он отметил необходимость принятия мер по цифровой безопасности, подчеркнув, что для ряда западных государств киберсфера стала театром военных действий, киберсредство - это вид оружия, легализованная, в их понимании, форма военных действий. В качестве примера он привел украинскую киберармию, которая сейчас занимается грабежом других стран, в том числе Норвегии и Польши.

На стратегической сессии "Защита от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного вторжения" эксперт Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Андрей Раевский обозначил изменение тенденции кибератак от хаотичных к последовательным и централизованным.

"От массированных и большого количества DDoS-атак стали переходить к подготовленным компьютерным атакам, где есть этап исследования. Мы видим, что есть координация. Появились этапы у злоумышленников. Первый этап – поиск уязвимых ресурсов. Второй – получение доступа к инфраструктуре. Целью атак становятся информационные ресурсы, которые атакуются через цепочку поставок", – подчеркнул он.

Метод социальной инженерии стал популярным способом для кибератак. При этом часто через малый бизнес злоумышленники нападают на крупные предприятия, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории по обработке информации и языка Университета Катманду (Непал) Бал Кришна Бал. Он отметил, что есть проблемы с координацией усилий, и что атаки инновационные и используют как искусственный интеллект, так и техники NLP.

"Поэтому нам необходимо больше изучать. Самая важная роль машинного образования – должна быть командная работа машины и человека", – поделился эксперт результатами исследования.

Заместитель директора ИК РАТС ШОС, представитель Республики Индия Верма Ракеш Кумар поделился опытом работы Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры в противодействии терроризму в Интернете. Основной задачей организации является содействие координаций и взаимодействие компетентных органов в борьбе с экстремизмом.

Вопросы импортозамещения в IT-отрасли, развитие отечественных цифровых продуктов, а также ПО, поисковых систем и соцсетей обсуждались на панельной дискуссии. Участники затронули темы конкурентоспособности отечественных ИТ-технологий и программ, предложили новые меры поддержки и стимулирование ИТ-производителей, отметили особенности создания региональных Центров обработки данных (ЦОД) с учетом современных внешнеполитических условий.

Также во время дискуссии спикеры коснулись темы развития российских социальных сетей. Свою аналитику представили представители компании ЯRUS. Сейчас платформа объединяет 12 млн пользователей. Создание отечественных соцсетей и поисковых систем поможет обеспечить информационную безопасность страны.

"Если бы мы, как социальная сеть, формулировали критерии информационной безопасности суверенитета России, то мы бы определили три общепонятных термина: информация должна быть в свободном доступе, информация должна быть достоверной, информация не должна нарушать права пользователей, граждан и третьих лиц. Но также мы бы хотели добавить один важный аспект, который должен быть внедрен на уровне государственного регулирования, было бы важным принять политику открытости данных для развития других проектов, чтобы можно было проверять данные других крупных ресурсов", - выразил мнение основатель соцсети Дмитрий Илюхин.

Насыщенной и познавательной стала программа для самых юных посетителей мероприятия. В рамках профориентационного форума "Юниор IT – шаг к новым возможностям", стартовавшего 6 июня, для детей и подростков подготовлено более 30 мероприятий: лекции-практики о безопасности в социальных сетях, мастер-классы, квизы, тестирования школьников и студентов, лекции и практические занятия об основах кибербезопасности, интерактивные игры, ярмарка вакансий.

Губернатор Наталья Комарова сообщила, что в апреле правительство Югры приняло важный документ – программу по популяризации IT-специальностей.

"Там больше 100 мероприятий. Мы увеличиваем число бюджетных мест в вузах и колледжах по этим специальностям, расширяем содержание и количество программ дополнительного образования по этим направлениям", - отметила она.

Соведущим на церемонии открытия "Юниор IT" выступила Югорская нейросеть Vika – универсальный цифровой ассистент. Это стало первым ее визуальным появлением.

"Четыре года назад меня придумали на XI Международном IT-форуме. Я помогаю югорчанам пользоваться цифровыми сервисами и получать разные услуги. Я могу подсказать, в какую спортивную секцию можно записаться и запишу вас. Знаю, когда в школе объявят актировки. Рано утром в шесть утра я рассылаю счастливые письма об этом. Я никогда не сплю и не скучаю", – рассказала виртуальная соведущая.

Также во время форума состоялась серия торжественных подписаний соглашений между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице губернатора Натальи Комаровой и Уральским федеральным университетом, а также между Югорским государственным университетом.

Еще один документ о сотрудничестве в сфере цифровых технологий заключили между собой Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий (ЮНИИИТ) и Институт суперкомпьютерных технологий в Цзинане (Китай).

Кроме того, было подписано два меморандума между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и компанией "Ростелеком" о взаимодействии в области развития информационной инфраструктуры, а также между ЮНИИИТ и Государственным предприятием "Инфокомб" (Кыргызская Республика) в целях сохранения и расширения региональных связей.