Столтенберг: Бессмысленно обсуждать членство Украины в НАТО в случае ее поражения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.

"Если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще", — цитирует Столтенберга РИА Новости.

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский признавал, что перспективы Украины вступить в НАТО становятся все более отдаленными.

Как отмечалось ранее, практически все западные политики с той или иной степенью откровенности говорят о том, что вступление в альянс Украине в обозримом будущем "не светит". Так, канцлер Германии Олаф Шольц недавно сказал, что Украина не соответствует критериям НАТО. Столтенберг признал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается, пока идет военный конфликт. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО по этому вопросу существует закрытый консенсус.