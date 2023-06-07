07 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В МВД разработали план по ограничению права управлять автомобилем за неявку в военкомат

МВД России подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством лицам, которые не уточняют данные для единого реестра воинского учета из-за неявки по повестке в военкомат. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовой информации.

В случае если решение об ограничении в праве управления транспортным средством из-за неявки в военкомат будет принято, соответствующая информация в течение суток будет направлена в систему Госавтоинспекции.

Если ограничения на управление автомобилем будут отменены, их также снимут в течение суток.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.

Теги: неявка в военкомат, мвд, ограничения, управление автомобилем


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