ВСУ, предварительно, обстреляли территорию бывшего химзавода в Шебекино

ВСУ, по предварительной информации, обстреляли территорию бывшего химзавода в Шебекино, там вспыхнул пожар, пишет Mash.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град". Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. По его словам, еще около 20 ударили в различные части города, пострадавших нет.

Судя по видеокадрам, опубликованным телеграм-каналами, над промзоной поднимается густой черный дым.

Как сообщалось, по Шебекинскому городскому округу только за 5 июня была выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам.