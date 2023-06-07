Оперштаб Кубани опроверг информацию о замеченном около аэропорта Сочи дроне

Оперштаб Краснодарского края опроверг сообщения о неизвестном беспилотнике, якобы замеченном в районе аэропорта Сочи.

Информация о дроне, который якобы заметили вечером 6 июня в районе международного аэропорта, распространилась в соцсетях. Оперштаб назвал эту информацию фейком.

Как сообщает ведомство в Telegram-канале, в единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, экстренные службы и правоохранительные органы не поступало никаких сообщений об этом.

В апреле сообщалось, что неизвестный дрон мешал сесть самолету в Шереметьево. По данным телеграм-канала Shot, беспилотник размерами примерно 10х20 см заметил экипаж Boeing 737-800 "Победы", летевшего из Нижнекамска в Москву. Судно удалось посадить без происшествий. Shot также сообщает об аналогичном случае, произошедшем в Домодедово 25 апреля.