Президент Белоруссии помиловал Софью Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Александру Лукашенко", — написал глава региона в Telegram-канале.

Сама Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование, назвав это вторым шансом. Напомним, в январе власти Белоруссии отказали в помиловании россиянке.

В апреле стало известно, что белорусские власти согласились передать Сапегу в Россию. Девушка была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Белорусский суд признал россиянку виновной по нескольким статьям, в том числе о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима.