Свердловчан вербуют на СВО агитмобили Группы Вагнера

Агитационную машину ЧВК «Вагнер» встретили местные жители. Об этом пишет «Вестник Екатеринбурга».

«В городе Туринск и деревне Волково замечены представители ЧВК "Вагнер", а также мобильные пункты по набору добровольцев» - написано в группе издания.

Но мобильные пункты не единственный способ попасть в ряды добровольцев. СМИ сообщают, что городах России работают и стационарные центры набора в ЧВК «Вагнер», по последним данным их уже около 90, где можно получить дополнительную информацию о работе и трудоустройстве.