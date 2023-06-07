36 населенных пунктов подтоплено на Херсонщине – врио губернатора

36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС.

"На данную минуту из затопленных населённых пунктов эвакуировано 1,5 тысяч человек, для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. На помощь Херсонщине пришли специалисты и спецтехника МЧС России", - сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения, после чего также начнётся спад воды", - добавил глава региона. Он отметил, что сообщений о погибших пока не поступало. Ранее сообщалось, что без вести пропали семь человек.

Перечень населённых пунктов и территорий, подвергшихся затоплению

Новокаховский городской округ: Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловка, Обрывка, Тополевка.

Голопристанский муниципальный округ: Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка, Белогрудово.

Алешкинский муниципальный округ: Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое, Кинбурнская коса.