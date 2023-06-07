07 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Причину схода вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге выяснит прокуратура

В Екатеринбурге выясняют причины схода вагонов на детской железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 7 июня, на территории Свердловской детской железной дороги произошел сход двух вагонов без их опрокидывания. Установлено, что во время инцидента поезд следовал по маршруту без пассажиров.

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет, инфраструктура детской железной дороги не повреждена. В настоящее время вагоны уже поставлены на рельсы, а движение поезда восстановлено.

Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги: вагоны, сход, прокуратура


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