Причину схода вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге выяснит прокуратура

В Екатеринбурге выясняют причины схода вагонов на детской железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 7 июня, на территории Свердловской детской железной дороги произошел сход двух вагонов без их опрокидывания. Установлено, что во время инцидента поезд следовал по маршруту без пассажиров.

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет, инфраструктура детской железной дороги не повреждена. В настоящее время вагоны уже поставлены на рельсы, а движение поезда восстановлено.

Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.