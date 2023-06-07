Число пострадавших при отравлении суррогатным сидром достигло 96 человек

Минздрав РФ сообщил, что суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, 30 из них скончались.

Среди пострадавших - пять несовершеннолетних и одна беременная, уточнили в ведомстве.

В медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии. Еще 32 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, два - легкой степени тяжести.

Напомним, экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата. По данным МВД, речь идет о пропорциях, представляющих угрозу для жизни потребителей. Роспотребнадзор по всей стране изъял из оборота более 37 тысяч литров напитка.