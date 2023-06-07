07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбургская Епархия

К 300-летию Екатеринбурга в город доставят точную копию ботика Петра I

Точную копию ботика Петра I доставят в Екатеринбург к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Петрозаводск уже прибыли представители екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) для приемки. В составе делегации также были командор Лариса Александровна Крапивина и воспитанники легендарной крапивинской "Каравеллы". Им предстоит пройти обучение по управлению ботиком. Морская практика запланирована на Онежском озере на исторических деревянных парусниках.

Копия ботика Петра I(2023)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Ботик изготавливали карельские кораблестроители специально к Дню рождения столицы Урала. Малое освещение судна состоится в день рождения Петра I настоятелем Кижских храмов отцом Павлом. Только после этого ботик отправят в Екатеринбург.

Копия ботика Петра I(2023)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Теги: Екатеринбург, 300-летие, ботик Петра I


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