Эрдоган предложил Зеленскому и Путину создать комиссию по расследованию прорыва Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой, а затем – с российским. В ходе переговоров Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС, об этом сообщает администрация турецкого лидера.

По идее Эрдогана, в комиссию должны войти эксперты от России и Украины, а также от ООН и Турции.

О реакции Владимира Зеленского и Владимира Путина на это предложение не сообщается.

Ранее Россия и Украина безапелляционно обвинили друг друга в подрыве дамбы Каховской ГЭС. При этом ряд западных СМИ высказывает предположение о том, что ГЭС могла разрушиться от накопленного ущерба и ряда других обстоятельств, появлению которых способствовали обе стороны конфликта.