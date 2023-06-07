07 Июня 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Турции

Эрдоган предложил Зеленскому и Путину создать комиссию по расследованию прорыва Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой, а затем – с российским. В ходе переговоров Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС, об этом сообщает администрация турецкого лидера.

По идее Эрдогана, в комиссию должны войти эксперты от России и Украины, а также от ООН и Турции.

О реакции Владимира Зеленского и Владимира Путина на это предложение не сообщается.

Ранее Россия и Украина безапелляционно обвинили друг друга в подрыве дамбы Каховской ГЭС. При этом ряд западных СМИ высказывает предположение о том, что ГЭС могла разрушиться от накопленного ущерба и ряда других обстоятельств, появлению которых способствовали обе стороны конфликта.

Теги: реджеп эрдоган, переговоры, каховская гэс, расследование, владимир путин, владимир зеленский


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