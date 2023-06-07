В Челябинской области торфяной пожар локализовали на площади 293 га

В Челябинской области локализован торфяной пожар в Аргаяшском районе на площади 293 гектара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Сейчас проводится дотушившание сложных участков внутри локализованного пожара.

Напомним, пожар начался днем 1 июня из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Тушение осложнялось погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью. За это время было проложено 50 км минполос шириной до 1,5 метров. Пожар тушили круглосуточно.