07 Июня 2023
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Reuters/Corinna Kern

В Польше фермеры перекрыли дорогу украинским грузовикам

В Польше фермеры перекрыли дорогу грузовикам, въезжающим с территории Украины.

Поляки начали собираться у погранперехода "Медика" около семи часов утра и собираются блокировать въезд украинских грузовиков до 17 часов мск. Причиной протестов стало смягчение условий торговли с Украиной, на которое пошли власти Польши.

Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, который приостановил действие пошлин примерно на половину украинской сельскохозяйственной продукции. Экспорт оставшейся части облегчили прошлой весной на один год в рамках "маршрутов солидарности". Такие меры Европа приняла для стимулирования экономики Украины и ее постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС, передает РБК.

Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия из республики в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн, из-за чего фермеры Восточной Европы столкнулись с трудностями при реализации собственной продукции.

Теги: польша, фермеры, блокировка, украина


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