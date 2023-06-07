07 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В уральском ЗАТО хотят поставить рекорд России по массовому исполнению песни "Надежда"

В закрытом городе Новоуральск собираются установить рекорд России по самому массовому исполнению песни Александры Пахмутовой "Надежда". Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, поможет в этом сводный оркестр всероссийского конкурса-фестиваля "Новоуральские фанфары-2023" – почти 500 человек из разных регионов и городов России.

"Подготовкой и аранжировкой нотного материала занимается Заслуженный работник культуры РФ, руководитель муниципального духового оркестра Новоуральска Геннадий Соколов. Это будет масштабное и интересное событие! К установлению рекорда присоединятся оркестры Росгвардии военных округов, солисты Театра музыки, драмы и комедии, творческие коллективы города", - отметил глава уральского ЗАТО.

Фестиваль эстрадно-джазовой музыки "Новоуральские фанфары" будет проходить три дня – с 10 по 12 июня. А установка самого рекорда состоится в День России – в 17.00 в Центральном парке культуры и отдыха.

Теги: Новоуральск, песня, рекорд


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