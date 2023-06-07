Югорчане будут учить жителей Донбасса противостоять хакерским атакам

Власти Югры заключили соглашение о сотрудничестве с представителями ДНР, сообщает NEFT со ссылкой на директора департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павла Ципорина.

Они направят своих специалистов в Югорский НИИ информационных технологий на перенятие опыта. Югорчане будут учить жителей Донбасса противодействовать хакерским атакам. Департамент готов безвозмездно поделиться системами, которые помогут справляться с киберпреступниками.

"Сейчас киберпреступность растет, особенно на этой территории. Безопасность должна быть на первом месте", - сообщил Ципорин.

Напомним, XIV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6 и 7 июня. На выставке форума представят новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.