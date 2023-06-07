07 Июня 2023
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Политика В России Украина
Фото: пресс-служба МИД РФ

МИД РФ: На ремонт аммиакопровода "Тольятти-Одесса" потребуется от одного до трех месяцев

В МИД РФ заявили, что ремонт участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса", поврежденного взрывом, может занять от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, украинский президент Владимир Зеленский после происшествия заявил, что может устранить проблему, "но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака".

Захарова добавила, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, является киевский режим, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

В результате данного теракта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Напомним, детали подрыва привел военкор Александр Харченко. Он отметил, что стоило России 2 июня заявить о приостановлении регистрации украинских судов в портах и потребовать возобновить поставки аммиака, как через три дня подорвали трубу.

Теги: аммиакопровод Тольятти-Одесса, Захарова, МИД РФ


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Ранее 07.06.2023 12:49 Мск Военкор Харченко сообщил о подрыве в Харьковской области аммиакопровода

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