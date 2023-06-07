Орлов признал, что праймериз могли помешать Екатеринбургу в голосовании за благоустройство парков

07 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Орлов признал, что праймериз могли помешать Екатеринбургу в голосовании за благоустройство парков

Глава Екатеринбурга признал, что город не набрал достаточное количество голосов за благоустройство парков, вероятно, из-за праймериз "Единой России".

Каждый из городов, в котором проводилось собственное голосование за благоустройство зеленой зоны, должен был набрать минимум 25% голосов от населения для получения федеральных средств на работы. В прошлом году именно Екатеринбург показал лучший по стране результат, однако в этом — стал единственным в области, кто не смог достичь минимального порога.

И Накануне.RU уже писало, что причиной низких результатов стали праймериз, которые одновременно с голосованием проходили в уральской столице.

Сегодня мэр города Алексей Орлов признал, что праймериз действительно могли повлиять на итоги голосования. Об этом он заявил в разговоре с 66.RU.

"В этом году мы сделаем выводы. У нас наложились две процедуры: праймериз по выборам Екатеринбургской городской думы и голосование по объектам программы "Формирование комфортной городской среды". Да, были некоторые сложности из-за этого. Выводы сделаны. Думаю, мы и на следующий год будет активно участвовать", — отметил Орлов, пообещав в следующем году предусмотреть подобные ситуации.

Он также добавил, что благоустройство победителя городского голосования — парка "Уралмаш" все равно начнется в 2024 году.

Теги: праймериз, голосование, парк Уралмаш


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети