Орлов признал, что праймериз могли помешать Екатеринбургу в голосовании за благоустройство парков

Глава Екатеринбурга признал, что город не набрал достаточное количество голосов за благоустройство парков, вероятно, из-за праймериз "Единой России".

Каждый из городов, в котором проводилось собственное голосование за благоустройство зеленой зоны, должен был набрать минимум 25% голосов от населения для получения федеральных средств на работы. В прошлом году именно Екатеринбург показал лучший по стране результат, однако в этом — стал единственным в области, кто не смог достичь минимального порога.

И Накануне.RU уже писало, что причиной низких результатов стали праймериз, которые одновременно с голосованием проходили в уральской столице.

Сегодня мэр города Алексей Орлов признал, что праймериз действительно могли повлиять на итоги голосования. Об этом он заявил в разговоре с 66.RU.

"В этом году мы сделаем выводы. У нас наложились две процедуры: праймериз по выборам Екатеринбургской городской думы и голосование по объектам программы "Формирование комфортной городской среды". Да, были некоторые сложности из-за этого. Выводы сделаны. Думаю, мы и на следующий год будет активно участвовать", — отметил Орлов, пообещав в следующем году предусмотреть подобные ситуации.

Он также добавил, что благоустройство победителя городского голосования — парка "Уралмаш" все равно начнется в 2024 году.