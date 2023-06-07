Родителей отравившихся алкоголем и лекарством подростков из Сургута накажут

В Югре следователи проводят процессуальную проверку по факту отравления сургутских подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

По предварительным данным, 2 июня пятеро подростков 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо употребили алкоголь вместе с лекарством, после чего им стало плохо, потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Один из пострадавших до сих пор находится в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту продажи несовершеннолетним лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Установлены продавцы алкоголя и лекарств. Их действиям будет дана правовая оценка. К административной ответственности привлекут также родителей подростков за употребление детьми алкоголя.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.