В Новой Каховке началась эвакуация людей, заблокированных водой в дачных домиках

В затопленной Новой Каховке началась эвакуация людей, заблокированных на дачах в районе поселка Корсунка, который полностью ушел под воду в результате прорыва Каховской ГЭС.

"Сейчас продолжается вывоз людей с корсунских дач. Это большой поселок, 350 домов. Мы оттуда вывозим, в том числе, маломобильных", - заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

По его словам, на дачах могут оставаться около сотни человек. В соцсетях появляются видео, снятые, предположительно, в этом районе – многие люди вынуждены дожидаться помощи на крышах домов.